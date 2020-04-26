بعد رصد قطار كيم.. المخابرات الأمريكية تعتقد أن زعيم كوريا الشمالية حي يرزق

وسط تزايد التكهنات حول صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ووردو أنباء عن وفاة الزعيم الكوري، تعتقد الاستخبارات الأمريكية والكورية الجنوبية أن التقارير غير دقيقة.





يقول 3 مسئولين مطلعين على الأمر، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، إن المخابرات الأمريكية وكذلك الكورية الجنوبية تعتقد أن كيم جونج أون لا يزال على قيد الحياة.





وأوضح مسئول في مخابرات كوريا الجنوبية أنهم على علم بأن زعيم كوريا الشمالية كان في منطقة وونسان هذا الأسبوع، بينما أظهرت صور الأقمار الصناعية من مشروع مراقبة كوري شمالي مقره واشنطن القطار الخاص بالزعيم الكوري، متوقفا في منتجع بمدينة وونسان الساحلية.





ويقول مركز "نورث 38" المعني بتقديم التقارير حول كوريا الشمالية إن "وجود القطار لا يثبت مكان وجود الزعيم الكوري الشمالي، كما أنه لا يشير إلى وضعه الصحي"، إلا أنه يعزز الأنباء حول وجود كيم في منطقة ساحلية مخصصة للنخبة بكوريا الشمالية.





بينما أكد مسئول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن غياب كيم عن الأحداث العامة ووجود القطار في المنتجع أعطى مصداقية للشائعات بأنه مريض، تزامن ذلك مع تقارير عن إرسال الصين فريق طبي لتقديم المشورة بشأن الحالة الصحية لكيم جونج أون.





وأشار التقرير إلى أن عدم وجود نشاط عسكري غير اعتيادي في كوريا الشمالية، يثير الشك حول صحة التقارير المتعلقة بوفاة كيم جونج أون.





كانت شبكة "سي ان ان" أول من أفادت بتدهور صحة الزعيم الكوري استنادا إلى مصادر استخباراتية لم تكشف عنها، مؤكدة أن صحته في خطر، بينما قللت الصحافة الصينية والكورية من تلك التقارير، موضحة أنه يخضع للعلاج بشكل عادي بعد إجراء طبي خضع له الشهر الجاري.





بينما قالت نائبة مدير شبكة "HKSTV" بهونج كونج، إن زعيم كوريا الشمالية مات، مؤكدة أنها علمت ذلك من "مصدر قوي للغاية"، حسبما نقلت عنه مجلة "نيويورك بوست".





وعقب سيل من التقارير، خرج الراديو الرسمي الكوري الشمالي صباح، الأحد، قائلا إن الزعيم كيم جونج أون شكر عمال وموظفين كوريين، في أول إشارة لنشاطه الاعتيادي بعد ورود أنباء عن مرضه ووفاته.





وقالت الإذاعة: إن "الرفيق كيم جونج أون نقل الامتنان للعمال والموظفين الذين ساعدوا بكل إخلاص في إنشاء مدينة سامزيون"، لكنها لم تذكر الصيغة التي أرسل بها الزعيم الشكر للعمال.



