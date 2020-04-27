لأول مرة.. مرسيدس AMG S63 موديل 2022 تظهر بتصميم توقعي.. صور

اعلنت شركة مرسيدس الكشف عن الجيل السابع من السيارة السيدان اس كلاس الرائدة، حيث سيُكشف عنها بحلول نهاية العام، وها هي مرسيدس AMG S 63 القادمة تظهر في تصميم توقعي.

السيارة اس كلاس التالية لم يتم التجسس عليها عدة مرات فحسب، بل تسربت صور للسيدان الفاخرة في يناير، مما يعرض مزايا التصميم الخارجية المتطورة.

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فيما يتعلق بالمقصورة، فإن صانعة السيارات الألمانية من المقرر أن تُحدث تغييرات كبيرة في السيارة، ويبدو أن العملاء التقليديين للموديل يجب أن يقبلوا وجود شاشة لمسية كبيرة، ولن يحصل موديل اس كلاس الجديد على إصدار كوبيه أو كابريوليه، ولكن S 63 ذات الأربعة أبواب ستظل حية، وسيتم الكشف عنها في وقت لاحق.

وفي حين أن السيدان الكهربائية بالكامل الفاخرة EQS ستحمل هي معظم عبء الحفاظ على البيئة، إلا أنه لا يزال بإمكانكم توقع ظهور نسخة هجينة معتدلة من W223 مرسيدس AMG S 63، ومن المتوقع أن تستمد قوتها من محرك V8 سعة 4 لتر مزدوج التيربو يولد قوة 612 أو 639 حصان في إصداراته الحالية، وقد يولد قوة أكبر في الجيل الجديد.