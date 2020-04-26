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ديني

علي جمعة: المنجنيق صنع لأول مرة من أجل حرق سيدنا إبراهيم

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:16 م
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء
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يارا زكريا

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن أول ما صنع المنجنيق كان لحرق سيدنا إبراهيم- عليه السلام-، لافتاً: فكرة المنجنيق كالرافعة التي يوضع بها الجسد في اتجاه ثم يضغطوا على الإتجاه الآخر فيرتفع جسده ويلقي في النار من العلو إلى الأسفل في ساحة ملؤها له - عليه السلام- بالنار.

وأضاف " جمعة" خلال برنامجه " مصر أرض الأنبياء " مع الإعلامي عمرو خليل،  على الفضائية الأولي، أن السبب والسر وراء هذا الإعتقاد هو قوله - تعالى-: " قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ"، ( سورة الأنبياء: 69)؛ فقال - سبحانه- بردًا وسلامًا ولم يقل بردًا فقط.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن نزول سيدنا إبراهيم - عليه السلام- دون أن يصيبه شيء من هذا العلو كان معجزة لجميع قومه الذين رأوا هذه المعجزة بعين رأسهم، بما فيهم أبيه وأمه.

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وأفاد المفتي السابق أن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء له نصيب من اسمه فهو أب رحيم وخليل الأنبياء ومن أولى العزم من الرسل؛ أتاه الله - سبحانه وتعالى- رشده في صغره وابتعثه رسولًا وأخذه خليلًا في كبره. 

ونبه الدكتور على جمعة أن أول دعوة لإبراهيم كانت لأبيه، فدعاه إلى الحق بألطف عبارة وأحسن إشارة، وكان حليمًا في محجاته لقومه ومؤمنًا لهداية الله لهم رغم توعدهم له وإلقائه في النار.





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