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فن

الكوليرا وليس كورونا.. هل تنبأ مسلسل الوتد بالوباء قبل 24 عاما؟

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:30 م
مسلسل الوتد
مسلسل الوتد
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نبيل العدوى
مع تفشي المرض في شتى أنحاء العالم، يبحث كثير من جمهور الفن عن أى عمل مصري تنبأ بفيروس كورونا المستجد.


وقد أشيع أن مسلسل الوتد كان صاحب اللقطة الأولى فى تاريخ الدراما المصرية عندما تناول مشهد انتشار الوباء، والحقيقة هو أمر عار تماما عن الصحة.


وتداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي لقطات من الحلقة رقم 23 التى تسببت فى  حالة من الخوف والفزع لأسرة فاطمة تعلبة وحصد أرواح أبناء القرية.


الحقيقة أن الحلقة كانت عن الكوليرا، ولم يحدث أن تنبأت بـ فيروس كورونا إطلاقا.


المسلسل من تأليف خيرى شلبى، وإخراج أحمد النحاس، وبطولة هدى سلطان، يوسف شعبان، فادية عبد الغني، هالة فاخر، مجدى فكرى، أحمد سلامة، حنان ترك.

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