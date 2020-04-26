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فن

مسلسل اللعبة الحلقة 6.. تحدي جديد لشيكو وهشام ماجد

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:30 م
اللعبة
اللعبة
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محمد نحلة
بدأت الحلقة السادسة من مسلسل اللعبة المعروض على قناة ام بي سي مصر بتحدي جديد لمازو الذي يجسدة هشام ماجد ووسيم الذي يجسده شيكو.

وطلب منهم الشخص الغريب الذي يهاتفهم ان يسجلا فيديو يجمع مليون مشاهدة في ثلاثة ايام، وبالفعل بدأوا في التحظيط لذلك وبحث كل منهم عن اللقطة التي ستجعله يفوز بالتحدي.

مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاح.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.
 يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

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