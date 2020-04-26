لأول مرة مصطفي قمر ينشر كواليس أغنيته برفقه إيهاب توفيق

نشر الفنان مصطفي قمر فيديو بصحبه الفنان ايهاب توفيق من كواليس أغنيتهم الجديدة والتي جمعتهم أيضا بحميد الشاعرى وهشام عباس.





وذلك على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام" .. وكتب علي الفيديو معلقًا " من الكواليس مع البوب "





وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه بالتعليقات وجاء ابرزها كالاتي:





وأخيرا اتجمعتوا من تاني منورين الشاشات





قمرات





متجمعين فالخير يا حبايبي









ويأتي هذا التعاون بعد مرور سنوات على التعاون بينهما في أغنية "غزالي"

الديو يجمع كلا من حميد الشاعري، ومصطفي قمر، وهو من كلمات سامح العجمي، ومن ألحان أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري.









وانتهى المطرب مصطفى قمر من تسجيل دعاء دينى بعنوان "عفوك لمين"، من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع مصطفى قمر، ومن المقرر طرحه مع بداية شهر رمضان المقبل على يوتيوب والقنوات الفضائية