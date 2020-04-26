نادي طهطا يطالب بإلغاء دوري القسم الثانى في خطاب رسمي لاتحاد الكرة

طالبت إدارة نادي طهطا بإلغاء بطولة الدوري هذا الموسم بعد تعليقها للمرة الثالثة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأرسل نادي طهطا خطابا رسميا يتضمن قرار الإدارة بعدم رغبتهم في استكمال هذه النسخة من البطولة.
وعلم موقع "صدى البلد" بأن بعض الأندية أرسلت خطابات رسمية للمطالبة بإلغاء الدورى هذا الموسم ومنهم نادي ديروط، ونادي تيلفونات بني سويف ، ونادي أسيوط الرياضي، ونادي القوصية الرياضي، ونادي أبوتيج الرياضي، ونادي سوهاج، ونادي الأعلاميين ، ونادي الفيوم .
يذكر أن فريق طهطا يحتل المركز الأخير برصيد 10 نقطة.