نادي طهطا يطالب بإلغاء دوري القسم الثانى في خطاب رسمي لاتحاد الكرة

وأرسل نادي طهطا خطابا رسميا يتضمن قرار الإدارة بعدم رغبتهم في استكمال هذه النسخة من البطولة.

وعلم موقع "صدى البلد" بأن بعض الأندية أرسلت خطابات رسمية للمطالبة بإلغاء الدورى هذا الموسم ومنهم نادي ديروط، ونادي تيلفونات بني سويف ، ونادي أسيوط الرياضي، ونادي القوصية الرياضي، ونادي أبوتيج الرياضي، ونادي سوهاج، ونادي الأعلاميين ، ونادي الفيوم .