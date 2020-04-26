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تعليم

وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: لو خايف تمتحن السنة دي أجل للسنة الجاية

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:47 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة عاجلة لجميع طلاب الثانوية العامة الرافضين النزول لامتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في اللجان ابتداء من 7 يونيو 2020 خوفا من الإصابة بفيروس كورونا في تجمعات الطلاب.

قال وزير التربية والتعليم "لو قلقان من دخول الامتحانات السنة دي انتظر للسنة الجاية". 

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن وزارة التربية والتعليم ليست في معركة عند مع طلاب الثانوية العامة ، بل إن الوزارة تتحدث بالمنطق والقانون ، والقانون ينص على عقد امتحانات لطلاب الثانوية العامة و تسليم نتيجته لوزارة التعليم العالي للتولى بناءا عليها تنسيق دخول الجامعات ، عايزين نعمله في يونيو ماشي عايزين نعمله في سبتمبر ماشي بس هانزق 3 اشهر في حياة كل الناس وهنا لازم وزارة التعليم العالي توافق على ده وتشوف ايه انعكاس ده على الجامعات.


وقال وزير التربية والتعليم "امتحانات الثانوية العامة يوم 7 يونيو ونتمنى ألا يجد جديد في الاوضاع الحالية وتتم الامتحانات على خير".

جدير بالذكر أنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:

الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينية

الثلاثاء 9 يونيو 2020  الاقتصاد والإحصاء

الخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يونيو 2020: الديناميكا

الثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء  والاستاتيكا والفلسفة

الخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع

الأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية
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