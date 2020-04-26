وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: لو خايف تمتحن السنة دي أجل للسنة الجاية

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة عاجلة لجميع طلاب الثانوية العامة الرافضين النزول لامتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في اللجان ابتداء من 7 يونيو 2020 خوفا من الإصابة بفيروس كورونا في تجمعات الطلاب.





قال وزير التربية والتعليم "لو قلقان من دخول الامتحانات السنة دي انتظر للسنة الجاية".





وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن وزارة التربية والتعليم ليست في معركة عند مع طلاب الثانوية العامة ، بل إن الوزارة تتحدث بالمنطق والقانون ، والقانون ينص على عقد امتحانات لطلاب الثانوية العامة و تسليم نتيجته لوزارة التعليم العالي للتولى بناءا عليها تنسيق دخول الجامعات ، عايزين نعمله في يونيو ماشي عايزين نعمله في سبتمبر ماشي بس هانزق 3 اشهر في حياة كل الناس وهنا لازم وزارة التعليم العالي توافق على ده وتشوف ايه انعكاس ده على الجامعات.





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وقال وزير التربية والتعليم "امتحانات الثانوية العامة يوم 7 يونيو ونتمنى ألا يجد جديد في الاوضاع الحالية وتتم الامتحانات على خير".



