مسلسل الاختيار الحلقة 3.. هشام عشماوي يلتحق بالجماعات الإرهابية والمنسي يسجل بطولته

عرضت قناة ON E الفضائية، ثالث حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.





بدأت أحداث الحلقة الثالثة، بذهاب مجموعة أحمد المنسي (أمير كرارة) إلى أحد المنازل التي تأوي قيادات تكفيرية في سيناء، لأسر قائدهم، في الوقت الذي يذهب فيه هشام عشماوي (أحمد العوضي) الى تركيا، للالتحاق بالجماعات الإرهابية.





تصل مجموعة أحمد المنسي، إلى سيناء وتشتبك مع التكفيريين وتنجح في أسر قائدهم بعدما عددهم بكرامه الناسف، لكن المنسي ينجح في أسره دون تفجير نفسه، بعدما ظهر خوف الإرهابي من الموت وثبت كذب ادعاؤه بالأقدام على الموت من أجل الشهادة.





يلقى المسلسل الضوء على الحياة الغير طبيعية التي نشأ فيها هشام عشماوي، وكيفيه تأثره من أفكار أهله الإخوانية، وكذلك المحيطين به، وتحترم أحداث الحلقة بسفره إلى سوريا من خلال تركيا، للالتحاق بالجماعات الإرهابية هناك، وبداية تدريبه له على السلاح والاشتباكات.





مواعيد عرض مسلسل الاختيار

وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.





ملخص أحداث مسلسل الاختيار

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.





فريق عمل مسلسل الاختيار

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.















