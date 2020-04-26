بفيديو قصير.. كايلي جينر تستعرض أنوثتها وجاذبيتها

شاركت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر متابعيها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو جديد لها داخل منزلها.

خطفت كايلي جينر الأنظار في هذا الفيديو القصير الذي نجحت من خلاله في استعراض أنوثتها بإطلالة جذابة من خلال فستان انيق ومكياج لافت.



يذكر ان كايلي جينر انفصلت عن حبيبها ووالد طفلتها الوحيدة ستورمي، مغني الراب الشهير ترافيس سكوت بسبب عدم رغبته في تكوين أسرة في الوقت الذي تفكر فيه كايلي جينر في الإنجاب مجددا رغم صغر سنها.



كانت العلاقة بين كايلي (22 عامًا) وسكوت (28 عامًا) بدأت عام 2017، ولدى الاثنين طفلة تدعى ستورمي وتبلغ من العمر 19 شهرًا.



يشار إلى أن كايلي كانت على علاقة بمغني الراب تيجا في الفترة من 2014 حتى2017.