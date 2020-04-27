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توك شو

بعد تكرار الإجهاض 3 مرات.. سهير رمزي منهمرة في البكاء: ندمانة إني مخلفتش.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:27 ص
الفنانة سهير رمزى
الفنانة سهير رمزى
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إبراهيم القادري
حلّت الفنانة سهير رمزى ، مساء أمس، الأحد، ضيفة مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة".


وكشفت سهير رمزى، حقيقة ما زعمه "شيخ الحارة"، عن أن الفنانة سهير رمزى أجهضت نفسها 3 مرات، وعندما كبرت ندمت أنها لم تنجب.


وأشارت  سهير رمزى  إلى أن الحمل كان إيجابيا لكن حين يشعر الإنسان بالشهرة والمجد تأخذه الحياة سهوا، لكن هناك أوقات أشعر فيها بالندم.


وأوضحت باكية، أنها شعرت بالندم علي عدم الإنجاب عندما توفيت والدتها لأنها كانت تريد أن يكون هناك أحد بجانبها ويبادلها نفس شعور والدتها لأن والدتها كانت تعتبرها طفلة مهما كبرت وكانت دائما إلى جانبها وانا كنت دائما معها.


برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.


يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.

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