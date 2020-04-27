خالد أبو بكر: مسلسل الاختيار سبب ارتكاريا لـ الإخوان.. فيديو

قال خالد أبو بكر، إن مسلسل "الاختيار" أصاب الإخوان بالارتكاريا والحرقان، بسبب أحداثه المتلاحقة والمؤثرة عن قصة البطل أحمد المنسى وبطولاته في سيناء.





واضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، أن " الاختيار" حكاية كبيرة وعمل ارتكاريا وحرقان عند الخرفان.. الخرفان عاوزين علاج للبواسير.. دا 3 حلقات بس.. أزمة حقيقية نفسية بواسيرية لدى الإخوان بسبب الاختيار، والموضع كبر جدًا".





وذكر أن مسلسل الاختيار جمع العائلة المصرية، وتضمنت مشاهد وحالة وطنية مؤثرة تعرض وقائع شهدتها مصر السنوات القليلة الماضية، مضيفًا: " استعدوا للحلقات اللى جاية".



