خالد أبو بكر: مسلسل الاختيار سبب ارتكاريا لـ الإخوان.. فيديو

قال خالد أبو بكر، إن مسلسل "الاختيار" أصاب الإخوان بالارتكاريا والحرقان، بسبب أحداثه المتلاحقة والمؤثرة عن قصة البطل أحمد المنسى وبطولاته في سيناء.
واضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، أن " الاختيار" حكاية كبيرة وعمل ارتكاريا وحرقان عند الخرفان.. الخرفان عاوزين علاج للبواسير.. دا 3 حلقات بس.. أزمة حقيقية نفسية بواسيرية لدى الإخوان بسبب الاختيار، والموضع كبر جدًا".
وذكر أن مسلسل الاختيار جمع العائلة المصرية، وتضمنت مشاهد وحالة وطنية مؤثرة تعرض وقائع شهدتها مصر السنوات القليلة الماضية، مضيفًا: " استعدوا للحلقات اللى جاية".
مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، والعمل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" التى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجى"، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.