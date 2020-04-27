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اقتصاد

هانو بنزايون: نظام البيع بالتقسيط ساهم فى نمو مبيعات الشركة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:14 ص
حمدى أحمد، رئيس مجلس
حمدى أحمد، رئيس مجلس ادارة شركة هانو بنزايون
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علياء فوزى
كشف حمدى أحمد، رئيس مجلس ادارة شركة الازياء الراقية "هانو بنزيون "التابعة للقابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات قطاع الاعمال، أن نظام البيع بالتقسيط ساهم نمو حجم مبيعات الشركة و منح المستهلكين فرصة لشراء احتياجاتهم بتسهيلات أكبر مضيفا ان شركته وقعت برتوكول مع بنك مصر يسمح لعملائه بالشراء من فروعنا بالتقسيط بالاضافة الى تعاون مع شركات القطاع الخاص.

قال أحمد فى تصريحات لـ "صدى البلد" إن شركته حققت مبيعات تقدر بنحو 1.5 مليون جنيه من خلال إقامة معارض للموظفين فى وزارتى البترول و المالية استمرت 3 أشهر وذلك خلال النصف الاول من العام المالى الجارى.

أضاف أحمد ، أن معظم المنتجات التى تباع فى فروع هانو بنزايون يتم توريدها من مصانع الانتاج الحربى كسلعة المعمرة، او الشركات الخاصة كملابس الجاهزة او من شركات شقيقة تابعة لوزارة قطاع الاعمال العام مثل النصر للخزف و البلور او المصرية لتجارة الاخشاب كالاثاث و الأدوات المنزلية.

أكد أحمد ، أن صافى ارباح شركته خلال 2020/2019 ستتخطى ارباح العام المالى السابق البالغة 26.200 مليون جنيه بفارق قليل مشيرا الى صعوبة تحقيق الارباح المستهدفة فى الموازنة التقديرية للعام الجارى نتيجة الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد نتيجة وباء كورونا فيروس.

تابع " الربع الاخير من العام الجارى الذى يتنهى 30 يونيو 2020 سيشهد حالة ركود و بالتالى تراجع المبيعات و انخفاض الارباح".
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