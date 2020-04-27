مريم الكعبي: مسلسل الاختيار هدية مصر لـ أمة العرب

نشرت الكاتبة والناقدة الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة تتحدث فيها عن مسلسل الاختيار.





قالت مريم: "مسلسل الاختيار ليس لمصر فقط أنه هدية مصر لأمة العرب التي يحاول أعداء الأمة طمس بطولاتها وتشويه جيوشها والطعن في تاريخها لصالح أجندات وأطماع ومشاريع تريد الانقضاض على الوطن العربي وتقسيمه".









ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E ، قناة ام بي سي دراما.









ويشارك 9 نجوم في مسلسل الاختيار كـ ضيوف شرف من ابرزهم آسر ياسين ، ماجد المصري ، إياد نصار وصلاح عبد الله.





مسلسل "الاختيار" تدور أحداثه حول شخصية أحمد المنسى أحد رجال الجيش الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بلادهم والعمل يوضح الدور الذي يلعبه الجيش فى هذا الأمر.





والمسلسل بطولة أمير كرارة وإياد نصار وآسر ياسين، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي