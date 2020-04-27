شكوى من انتشار الكلاب الضالة في شارع عبد العزيز فهمي بمصر الجديدة

استغاث أهالي منطقة مصر الجديدة بموقع صدى البلد الاخباري بعد قيامهم بتقديم شكاوى عديدة للحي بسبب المعاناة من انتشار الكلاب الضالة ولكن دون جدوى.





واشتكى سكان شارع عبد العزيز فهمي بين منطقة هليوبوليس وجسر السويس الواقع بحي مصر الجديدة التابع لمحافظة القاهرة لموقع صدى البلد من انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة فى الشارع الرئيسي الفاصل بين المنطقتين، وهو الأمر الذي يسبب الكثير من الإزعاج للأهالي بجميع فئاتهم العمرية سواء كانوا كبارا فى السن أو أطفال أو نساء.





وأضاف سكان المنطقة أنهم يعيشون في رعب دائم بسبب خوفهم من مهاجمة تلك الكلاب الضالة لهم أو لأحد أفراد أسرتهم، وأنهم لا يتمكنون أيضا من النوم في الليل بسبب نباح تلك الكلاب المستمر، وتقدم أهالي المنطقة بالعديد من الشكاوى لحي مصر الجديدة على مدار أعوام ولكن دون جدوى أو رد على شكواهم.



