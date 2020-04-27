AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

شكوى من انتشار الكلاب الضالة في شارع عبد العزيز فهمي بمصر الجديدة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:36 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
استغاث أهالي منطقة مصر الجديدة بموقع صدى البلد الاخباري بعد قيامهم بتقديم شكاوى عديدة للحي بسبب المعاناة من انتشار الكلاب الضالة ولكن دون جدوى.

واشتكى سكان شارع عبد العزيز فهمي بين منطقة هليوبوليس وجسر السويس الواقع بحي مصر الجديدة التابع لمحافظة القاهرة لموقع صدى البلد من انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة فى الشارع الرئيسي الفاصل بين المنطقتين، وهو الأمر الذي يسبب الكثير من الإزعاج للأهالي بجميع فئاتهم العمرية سواء كانوا كبارا فى السن أو أطفال أو نساء.

وأضاف سكان المنطقة أنهم يعيشون في رعب دائم بسبب خوفهم من مهاجمة تلك الكلاب الضالة لهم أو لأحد أفراد أسرتهم، وأنهم لا يتمكنون أيضا من النوم في الليل بسبب نباح تلك الكلاب المستمر، وتقدم أهالي المنطقة بالعديد من الشكاوى لحي مصر الجديدة على مدار أعوام ولكن دون جدوى أو رد على شكواهم.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتشار الكلاب الضالة بشارع محمد عوض جبريل بـ ميامي الإسكندرية يثير ذعر الأهالي

انتشار الكلاب الضالة بالحي الثامن بمدينة نصر يثير غضب الأهالى

سكان النرجس بـ القاهرة الجديدة: ارحمونا من الكلاب الضالة

أهالى منطقة النرجس بالتجمع الخامس يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

سكان منطقة المجاورة الأولى فى 6 أكتوبر يشتكون من انتشار الكلاب الضالة

أهالي زهراء مدينة نصر يستغيثون من الكلاب الضالة

ترشيحاتنا

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 27-4-2020 .. فيديو

وداعا لعسر الهضم .. حيل سريعة للتغلب على الغازات ومشاكل الهضم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 27-4-2020 بالقاهرة والمحافظات

سم ورسائل غامضة.. كشف لغز وفاة فتاتين بعد 115 عاما

ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسرائيل لـ 202 حالة

شاهد.. لحظة اقتران هلال رمضان بكوكب الزهرة.. وسيظهر في هذه البلد اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لحقيبة ياسمين صبرى فى برنامج رامز جلال .. صور

عشان راحتك.. طرق بسيطة للتنظيف خلال نهار رمضان

بملابس عصرية.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها برفقة زوجها