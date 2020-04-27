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أخبار العالم

تونس تعلن ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا إلى 949 حالة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:27 ص
تونس تعلن ارتفاع
تونس تعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 949 حالة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت تونس اليوم، الاثنين، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 949 حالة مؤكدة.

وقالت وزارة الصحة التونسية إنه تم إجراء 410 تحليلات مخبرية، 82 تحليلا منها في إطار متابعة المرضى السابقين ظهر منهم 30 تحليلا إيجابيا، 20 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و10 حالات إصابة جديدة.

ووصل إجمالي عدد الاختبرات التي أجرتها البلاد للكشف عن الفيروس المستجد إلى 20818 تحليلا.

وأكدت وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.

ودعت الوزارة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره. 
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