تخطت الصين.. روسيا تسجل 6198 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 6198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 87147 وهو ما يزيد على عدد الإصابات المسجلة في الصين.





وأعلنت روسيا امس، الأحد، تسجيل 6361 إصابة جديدة و66 حالة وفاة بالفيروس المستجد.





وأفادت هيئة حماية المستهلك الروسية، امس الأحد، بأنها أجرت 156 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث وصلت الحصيلة إلى 2,8 مليون فحص.





وأوضحت الهيئة أن 173 ألف شخص يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.





وتأتي روسيا في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد فحوص كورونا بعد الولايات المتحدة، التي أعلنت أمس عن إجرائها ما يزيد على 5 ملايين اختبار، وفقا لروسيا اليوم.





فيما بلغ عدد إصابات فيروس كورونا في روسيا أكثر من 58 ألف حالة.