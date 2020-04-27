كابينة تعقيم للموظفين والمترددين على جهاز مدينة العاشر ضد كورونا

أعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، عن أنه تم تركيب كابينة تعقيم بالمدخل الرئيسي بجهاز مدينة العاشر من رمضان، وذلك لتنفيذ أعمال التعقيم لموظفى الجهاز والمترددين للوقاية من فيروس كورونا المستجد .











وقال المهندس خالد شاهين: إن كابينة التعقيم تم توريدها وتركيبها بمساهمة من إحدى شركات المستلزمات الطبية بالمدينة، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص لمجابهة فيروس كورونا .









