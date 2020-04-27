صراع الأهلي وبيراميدز .. إنبي يفتح المزاد على أسامة جلال صخرة الدفاع

استقر مسئولو نادي إنبي على رحيل أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد العروض القوية التى تلقاها فى الفترة الماضية .



وتلقي أسامة جلال مدافع إنبي العديد من العروض القوية على رأسها عرض من الأهلي والزمالك وبيراميدز للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل .



وشهدت الأيام الماضية ممارسة أسامة جلال ضغوطا كبيرة على الإدارة البترولية خلال الفترة الماضية من أجل الموافقة على رحيله إلى أى أحد الأندية المقدمة بالعروض فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، متحفظا على قرار الجهاز الفنى للفريق بقيادة حلمى طولان ببقاءه داخل جدران النادي البترولي وعدم رحيله، وأكد اللاعب بشكل معلن رغبته القوية فى خوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة .



واستقرت إدارة نادي إنبي على بدء النظر فى العروض المقدمة لأسامة جلال من أجل اختيار أفضل العروض المقدمة وإعلان الموقف الرسمي من الوجهة المقبلة التى سنتقل إليها اللاعب ، ورفعت إدارة إنبي شعار " البيع للأعلى سعرا " فى ظل الرغبة إلى تحقيق أفضل عائد مادي ممكن من رحيل جلال خاصة إنه يعد أحد الأعمدة الرئيسية.



ونجح أسامة جلال فى خطف كل الأنظار إليه خلال الموسم الكروي الجاري نتيجة المستويات المميزة التى قدمها مع إنبي بجانب ظهوره المميز أيضا خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي بببطولة الأمم الإفريقية والتى توج بها الفراعنة ولعب جلال دورا كبيرا فى قيادة الدفاع وحصد اللقب .



