رغم الإغلاق وتعليق الصلوات.. كورونا يقتحم كنائس مصر ..صدى البلد يكشف القصة الكاملة لإصابة كاهنين فى دمياط وقنا بالفيروس ونقلهما لمستشفيات العزل

* نجل وكيل مطرانية دمياط:

والدى اكشتف اصابته في 7 أبريل الجارى وحالته مستقرة حاليا

*نجل وكيل مطرانية دمياط: والدى ووالدتى وشقيقي في مستشفي العزل ببلطيم

*كاهن رأس البر:

اتمنى عودة أبونا صرابامون إلى كنيسته وأسرته وأن ينعم الله على كل المصابين بالشفاء

*مصدر كنسي:

إصابة كاهن كنيسة بقنا بفيروس كورونا ونقله لمستشفى العزل بإسنا

*كاهن كنيسة قنا المصاب ب"كورونا" كان يعمل طبيبا قبل الكهنوت

الإعلان عن إصابة كاهنين بالكنسية القبطية القبطية الأرثوذكسية في دمياط وقنا أمس بفيروس كورونا، أثار دهشة العديد من المتابعين خاصة وأن الكنيسة أعلنت اتخاذ العديد من القرارات الاحترازية للوقاية من المرض، أهمها تعليق كافة الصلوات والفاعليات الطقسية والاجتماعية وايقاف صلوات الأكليل واقتصار صلوات الجناز على أسرة المتوفي فقط، وغيرها من الاجراءات التى شملت أيضا أقدس أيام السنة بالنسبة للأقباط حيث لم تفتح الكنائس في المناسبات الهامة وصلى البابا تواضروس منفردا بصحبة عدد قليل من الأساقفة والشمامسة بدير الأنبا بيشوي بصحراء وادى النطرون.





بيشوى نجل القمص صرابامون مترى وكيل مطرانية دمياط أكد في تصريح لـ"صدى البلد" أن حالة والده مستقرة عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن بداية أعراض الإصابة ظهرت في السابع من أبريل الجارى.





وأضاف "بيشوى" أن حالة والده الصحية مستقرة وأن يلقى كل العناية من كافة الأطقم الطبية، وأن كافة القيادات بالمحافظة يتابعون حالته باهتمام كبير، موضحا أن والدته أيضا أثبتت التحاليل ايحابية إصابتها بفيروس كورونا.





وأشار نجل وكيل مطرانية دمياط أن والده ووالدته يتلقيان الرعاية الصحية بمستشفى بلطيم للعزل الصحى، لافتا إلى أن شقيقه بولا خرج اليوم من المستشفي بعد ثعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.





وأوضح أن بداية اصابة والده بفيروس كورونا كان في السابع من شهر إبريل الماضي وانه يرجح أن يكون أصيب نتيجة اختالطه بأحد الأشخاص المصابين بالمرض، حيث كان يقضى بعض الأمور الضرورية المتعلقة بالخدمة.





وتابع قائلا، إنه يجرى باستمرار التحاليل الطبية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، وأنه دائم التواصل مع والده القمص صرابامون مترى وكيل مطرانية دمياط عبر الهاتف ورسائل الواتس آب.





من جانبه، قال القس بنيامين جرجس كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس برأس البر إنه يتمنى الشفاء للقمص صرابامون مترى وكيل مطرانية دمياط، لافتا إلى أن القمص صرابامون له في الكهنوت مدة 45 عاما وأنه يتمنى عودته في وسط أبنائه وأن الجميع تربى على تعاليمه وخدمته للجميع.





وأضاف أنه يتمنى رجوعه بالسلامة وأن يعود إلى الكنيسة، راجيا من الله أن يديم كهنوته ومحبته لكل أبناء الإيبراشية التى خدمها طوال فترة كهنوته.





كما أكد مصدر كنسى إصابة القمص بيشوى ناروز كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بقنا بفيروس كورونا، وأنه تم نقله إلى مستشفى العزل بمدينة إسنا.





وطالب المصدر الكنسى – في تصريح لـ"صدى البلد" – بضرورة الاهتمام باجراءات الوقاية واتباع كافة الارشادات التى تطالب بها منظمة الصحة العالمية والحكومة المصرية، لافتا إلى أن الجميع يرفع الصلوات من أجل ينعم الله بالشفاء على كافة المصابين في مصر وكل بلدان العالم.





يشار إلى أن القمص بيشوى ناروز من مواليد 22 مايو 1949 وهو من خريجي كلية الطب جامعة أسيوط وكان يحمل اسم نادى قبل سيامته قسا في 17 يونيو 1979 ، فيما نال درجة القمصية في 19 أبريل عام 1981.





وفي سياق متصل، أُعلن اليوم إصابة القمص صرابامون مترى وكيل مطرانية دمياط بفيروس كورونا المستجد وأن حالته، وأنه يخضع للعلاج حاليا في مستفى بلطيم للعزل الصحى برفقة زوجته ونجله حيث أثبتت التحاليل إيجابية الاصابة بفيروس كورونا.





كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اتخذت مجموعة من الاجراءات للوقاية من فيروس كورونا أهمها تعليق كافة الصلوات الطقسية والأنشطة وايقاف صلوات الأكليل واقتصار حضور الجنازات على أسرة المتوفي فقط ضمن الاجراءات الاحترزاية التى يتم تطبيقها في جميع الكنائس على مستوى الجمهورية.