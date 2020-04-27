AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لعودة الأوضاع في اليمن.. التعاون الإسلامي تؤكد دعمها لـ اتفاق الرياض

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:56 م
التعاون الإسلامي
التعاون الإسلامي تؤكد دعمها لـ اتفاق الرياض
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، عن  دعمها لبيان التحالف في اليمن؛ مشددة على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض بشأن التسوية والذي يهدف إلى توحيد اليمنيين.

ووفقا لـ "العربية"، دعا مجلس التعاون اليمنيين إلى سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض من أجل عودة الأوضاع إلى طبيعتها في عدن، مطالبا بإلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض.

ويأتي هذا بعد أن شدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الاثنين، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وما ترتب عليه من تطورات في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات اليمنية الجنوبية، على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه.

وبدوره، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفثس، عن قلقه من تطور الأحداث جنوب البلاد، مشددًا على ضرورة الإسراع بتنفيذ اتفاق الرياض، بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، في بيان صادر عن مكتبه اليوم، إنه قلق بسبب الإعلان الذي صدر في 25 أبريل عن المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما دعا جميع الأطراف إلى التعاون، قائلًا: "يجب على جميع الفاعلين السياسيين التعاون بحسن نية والامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية ووضع مصالح اليمنيين في المقام الأول.

وجدير بالذكر أن اتفاق الرياض ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية وعودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 م - إلى مواقعها السابقة. بالإضافة إلى توحيد القوات العسكرية، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة اليمنية تصف إعلان المجلس الانتقالي بالتمرد الصريح على اتفاق الرياض

التحالف العربي يدعو إلى عودة الأوضاع في اليمن لطبيعتها

تحالف دعم الشرعية يدعو إلى عودة الأوضاع في عدن إلى سابق عهدها

أنور قرقاش: تطبيق نص اتفاق الرياض حجر أساس للحل السياسي في اليمن

قرقاش: علاقتنا بالسعودية راسخة وبوصلة أمن واستقرار للمنطقة

مصر تسجل 215 حالة إصابة جديدة بكورونا.. وبوريس جونسون يتولى مهام منصبه رسميًا بعد شفائه من الفيروس.. أبرز اهتمامات الصحف السعودية

ترشيحاتنا

الساحر الأوروجويانى .. صن داونز يحسم مصير الصفقة التبادلية مع الأهلي

هيمشي من منصبه.. نجم الزمالك يكشف تفاصيل حلقة رامز مجنون رسمي الممنوعة من العرض

هل قراءة القرآن من الهاتف بنفس الثواب من المصحف.. الإفتاء تجيب

شقيق ياسمين عبد العزيز يدافع عن ياسمين صبري "فيديو"

ماهي الخطوات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة إلكترونيًا

دعوات لإيقافه| مسلسل البرنس يورط محمد رمضان.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتائج فحوصاتها إيجابية بدون أعراض.. حالة محيرة لعارضة أزياء مصابة بـ كورونا

جددي سفرتك في رمضان.. طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش

بدافع التسلية.. مراهقة تجبر كلبا على شرب الكحول.. والشرطة تلقي القبض عليها