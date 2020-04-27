لعودة الأوضاع في اليمن.. التعاون الإسلامي تؤكد دعمها لـ اتفاق الرياض

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، عن دعمها لبيان التحالف في اليمن؛ مشددة على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض بشأن التسوية والذي يهدف إلى توحيد اليمنيين.





ووفقا لـ "العربية"، دعا مجلس التعاون اليمنيين إلى سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض من أجل عودة الأوضاع إلى طبيعتها في عدن، مطالبا بإلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض.





ويأتي هذا بعد أن شدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الاثنين، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وما ترتب عليه من تطورات في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات اليمنية الجنوبية، على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه.





وبدوره، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفثس، عن قلقه من تطور الأحداث جنوب البلاد، مشددًا على ضرورة الإسراع بتنفيذ اتفاق الرياض، بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.





وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، في بيان صادر عن مكتبه اليوم، إنه قلق بسبب الإعلان الذي صدر في 25 أبريل عن المجلس الانتقالي الجنوبي.





كما دعا جميع الأطراف إلى التعاون، قائلًا: "يجب على جميع الفاعلين السياسيين التعاون بحسن نية والامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية ووضع مصالح اليمنيين في المقام الأول.



