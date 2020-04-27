الحكومة الهندية تطالب بإغلاق بؤر تفشي كورونا وتمديد فترة الحظر

ذكرت صحيفة انديان اكسبرس نقلا عن مصادر حكومية ان الحكومة الهندية تعتزم تمديد اجراءات الاغلاق والاقصاء الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا في اكثر المناطق تضررا بالبلاد.





وتأتي التطورات الأخيرة في أعقاب مؤتمر بالفيديو بين رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، ورؤساء حكومات الولايات والأقاليم الاتحادية في الهند.





وقال مصدر للصحيفة الهندية إن "المناطق الحمراء" في البلاد ، والتي لديها حالات أكثر من الإصابة بمرض كورونا، ستشهد إجراءات إغلاق أكثر صرامة بعد 3 مايو من المناطق المصنفة على أنها "مناطق خضراء" التي بها حالات أقل.





وأخبر مودي زعماء المنطقة أن الحكومة الهندية لديها القدرة على حماية مواطني البلاد ، لكنه حذر من أن تفشي كوفيد 19 سيستمر في إحداث اضطراب، حسبما ذكرت مصادر للصحيفة.





وقال مصدر حكومي لم تذكر اسمه للصحيفة ومع ذلك فقد حذر من أن خطر الفيروس لم ينته بعد وأن اليقظة المستمرة لها أهمية قصوى.





من المقرر أن تنتهي إجراءات الإغلاق في الهند في 3 مايو ، على الرغم من أن المصادر أخبرت الصحيفة أنه من المحتمل أن يتم تمديد لوائح المباعدة الاجتماعية





وبحسب ما ورد طلبت حكومات ثلاث ولايات هندية على الأقل تمديد الإجراءات حتى 3 يونيو.





وفي منتصف أبريل، صنفت الحكومة 170 منطقة هندية كمناطق حمراء. تم تحديد أكثر من 400 منطقة كمناطق خضراء.





أبلغت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية يوم الاثنين عن 1396 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 خلال الـ 24 ساعة السابقة و 48 حالة وفاة جديدة بسبب مضاعفات المرض. أحدث الأرقام هي انخفاض كبير من 1،990 حالة جديدة تم الإبلاغ عنها يوم الأحد، وفي نفس اليوم ، ارتفع عدد القتلى COVID-19 بمعدل 49 حالة.





ومنذ بدء تفشي المرض، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 27،892 حالة من COVID-19 في الهند، ما أدى إلى وفاة 872 شخصًا.