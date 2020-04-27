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رياضة

ديبالا إلى الدوري الألماني

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:59 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يتواصل الحديث عن سوق الانتقالات الصيفية، في ظل حالة توقف المسابقات الرياضية في الوقت الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستقر نادي بايرن ميونخ الألماني، على التعاقد على صفقة من العيار الثقيل في الصيف المقبل لتدعيم صفوف الفريق البافاري.

وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، عن أن نادي بايرن ميونخ يسعى للتعقد مع نجم فريق يوفنتوس باولو ديبالا في الموسم المقبل.

وأوضحت إنه على الرغم من ارتباط الدولي الأرجنتيني بعقد مع السيدة العجوز حتي صيف عام 2022، إلا إنه قد يكون أول صفقات الفريق البافاري في الموسم المقبل.

ويأمل مسئولو يوفنتوس تجديد عقد يبالا لمدة موسمين، لمنع رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد دخول إدارة بايرن ميونيخ في مفاوضات سرية مع وكلاء اللاعب.

ونجح ديبالا في تسجيل 7 أهداف وصناعة 9 أخرى في 24 مباراة خاضها مع السيدة العجوز هذا الموسم.

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