صور بوتين وستالين تزين جدران كنيسة في روسيا.. فيديو

شيدت روسيا كنيسة أرثوذكسية كبيرة مزينة بلوحات فسيفسائية لفلاديمير بوتين وجوزيف ستالين، وينتظر أن تنتهي الأشغال خلال الشهر المقبل.



وجاء ذلك للاحتفال بالذكرى 75 للانتصار على نظام ألمانيا النازي إبان الحرب العالمية الثانية.



وتقع الكنيسة في الحديقة العسكرية الوطنية قرب العاصمة موسكو، حيث تضم كاتدرائية القوات المسلحة مقبرة للعظماء تمجيدا لقادة روسيا، والذين ترافق صورهم الشخصية صور ليسوع والعذراء والقديسين.



ويبلغ ارتفاع الكنيسة حوالي 100 متر، تعلوها 6 قباب مذهبة، وبذلك تكون ثالث أكبر كنيسة أرثوذكسية روسية وفق متحدث باسم الوزارة الروسية.



وتتوسط المبنى سلسلة من اللوحات الفسيفسائية الملونة، تجسم صور ستالين والرئيس بوتين، ومسؤولين آخرين من بينهم وزير الدفاع سيرجي شويجو، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ورئيس مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف. وعلى إحدى اللوحات الفسيفسائية يمكن قراءة عبارة: "القرم لنا"، وهي جملة تستعمل كثيرا منذ ضمها سنة 2014.

