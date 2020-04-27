فريق طبي من جنوب الوادي يشارك في أعمال مواجهة كورونا بمستشفى عزل اسنا

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، عن مشاركة الجامعة بفريق طبي ثاني، في مستشفى العزل الصحي لمرضى فيروس كورونا المستجد بإسنا.





وأكد غرباوي، جاهزية جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بطب قنا وأطباء المستشفى الجامعي بالأقسام المختصة في المشاركة بأعمال مواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال تنسيق على أعلى مستوى بين وزارة التعليم العالي و وزارة الصحة.





وأضاف الدكتور حمدي محمد حسين، عميد كلية الطب بقنا، أن فريق طبي من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية قد بدأوا مهمتهم بالفعل بمستشفى العزل بإسنا.







وأشار حسين، إلي أن الفريق ضم الدكتور أحمد فتحي عبد اللطيف المدرس بقسم التخدير والعناية المركزة والدكتور حجاجي منصور الراي المدرس بقسم الأمراض الصدرية والطبيب محمد جابر أحمد المدرس المساعد بقسم التخدير والعناية المركزة والطبيبة آمال شحات محمد المدرس المساعد بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي.

و أكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، التنسيق المستمر مع مديرية الصحة بقنا حرصًا على استمرار الخدمات الصحية بالمحافظة وتدريب لجميع أطباء مستشفى قنا الجامعي على أساسيات العناية المركزة.

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