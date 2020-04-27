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توك شو

الجيش الروسي يكافح حرائق الغابات بسيبيريا.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:54 م
خرائق الغابات
خرائق الغابات
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها استخدام وزارة الشؤون الداخلية الروسية مروحيات في مكافحة حرائق الغابات التي اندلعت في جمهورية تيفا الواقعة بجنوب شرق سيبيريا.

وألقى طيران الجيش التابع للمنطقة العسكرية المركزية 30 طنا من الماء على بؤر حرائق الغابات.


ووصلت مساحة حرائق الغابات في روسيا إلى أكثر من 2.7 مليون هكتار، أي بزيادة بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وفقا لوكالة "سبونتيك".

وتم فرض حالة الطوارئ في أربع أقاليم روسية، من بينها مقاطعة إركوتسك، إقليم كراسنويارسك وجمهوريتا ساخا - ياقوتيا وبورياتيا.
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