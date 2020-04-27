بسبب كورونا.. الجزائر تعلن تمديد الحجر الصحي إلى 14 مايو

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تمديد العمل بنظام الحجر الصحي لمدة 15 يوما.









ووفقًا لصحيفة "الشروق" الجزائرية، قررت رئاسة الوزراء تمديد العمل بنظام الحجر الصحي وجميع التدابير الوقائية المرافقة له بدءا من 30 أبريل إلى 14 مايو المقبل، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد المجيد تبون.









وكانت وزارة الصحة في الجزائر أعلنت اليوم الاثنين، ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وسجلت الجزائر 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 3517.









وقالت الوزارة إنها سجلت 7 حالات وفاة جديدة بفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 432 شخصا.