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أخبار العالم

بعد وصول الإصابات إلى 3288 حالة.. رسالة من أمير الكويت للشعب بسبب فيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:04 م
امير الكويت
امير الكويت
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محمود نوفل
وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة إلى أبناء الشعب الكويتي، وقال فيها "أشدد على إخواني وأبنائي العائدين وبكل الحزم الالتزام التام بتعليمات السلطات الصحية حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم والمجتمع"  وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية كونا عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر".


كان الدكتور عبدالله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، قد أعلن عن تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3288 إصابة، وتسجيل 2 حالة وفاة جديدة ليرفع أعداد الوفيات إلى 24 حالة.، مشيرا إلى إصابة 105 من الطواقم الطبية بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين لعرض مستجدات فيروس كورونا فى البلاد، إن 206 حالات تماثلت للشفاء ليرفعدد عدد الحالات التى تعافت من الفيروس إلى 1012 حالة.

وأكد وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح  تعافي 206 من المصابين بفيروس كورونا لترتفع حالات الشفاء إلى 1012.

وقال "الصباح" في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى  "تويتر":" بحمد الله أولا، وبفضل الكوادر الطبية ثانيا بلغت حالات الشفاء اليوم 206 حالة وبمجموع كلي 1012 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد..
سمو

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