AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بشرى سارة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:13 م
مملكة البحرين
مملكة البحرين
Advertisements
ميـــس رضــا

وافق مجلس الوزراء البحرينى اليوم الإثنين، على تعديل قانون تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين.

 

ووفق القرار  يتم التملك بأي من طرق التصرف المقررة قانونًا أو بالوصية أو بالميراث وذلك بعد الحصول على موافقة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وفي المناطق التي تحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني وفق القواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرارات من معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

 

وقرر المجلس إحالة مشروع قانون وفق الإجراءات القانونية والدستورية إلى مجلس النواب بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين والذي عرضه معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملك البحرين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

تدشين خطة فعاليات المنامة عاصمة السياحة العربية 2020

ملك البحرين يصدق على اتفاقية التعاون الجمركي مع مصر

صحة دول مجلس التعاون: شفاء 45 مصاب كورونا بدول الخليج

كم تبلغ نسبة وفيات كورونا في دول الخليج؟

ترشيحاتنا

التلفزيون السوداني يعتذر للمواطنين بعد عرض أذان المغرب .. فيديو

mbc : حلقات برنامج رامز مجنون رسمي تذاع بعد الاتفاق مع الضيوف

افتكاسة جديدة للشيف شربيني .. قرع محشي بالأرز واللحم

أخبار الفن .. مؤلف النهاية يرد بقوة على إسرائيل .. ياسمين صبرى وغادة عادل تفضحان فبركة رامز جلال .. اغتصاب فنانة شهيرة

على طريقة الأهلي .. ناد مغربي يجهز لشكوي الزمالك أمام الفيفا

بينهم 26 مصريا.. الكويت تسجل 213 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 طرق لتقليل أضرار القهوة والشاي بعد الإفطار

بعد تسمم الآلاف في إيران .. 17 كارثة صحية يسببها شرب الكحول الإيثيلي

أول من ابتدعوا الزينة .. الفاطميون دفعتهم السياسة للمبالغة فى احتفالات شهر رمضان