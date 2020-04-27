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فن

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 4.. آسر ياسين يستمر في النصب لإعادة أموال نيللي كريم

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:07 م
صدى البلد
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محمد نحلة
بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل بـ100 وش المعروض على قناة الحياة، بتفكير آسر ياسين بما سيفعله بسكر التي تجسدها نيللي كريم، خاصة انها هددته بأن يأتي بأموالها بعدما سرق منها المجوهرات والا ستفضحه.


وذهب عمر الذي يجسده آسر ياسين الي شقيقته ليأخذ منها اللاب توب الخاص بها ليكمل عمليات نصبه على بعض الرجال، واخبر نيللي انه يجهز جزءا من المبلغ الذي تريده.


مسلسل بـ "100 وش" من بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.


وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.


مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.
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