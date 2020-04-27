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رياضة

عودة أول الدوريات العربية بعد التوقف بسبب فيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، استكمال منافسات الدوري المحلي ، بعد توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونشر الاتحاد السوري بيانًا اليوم، أكد فيه استئناف منافسات الدوري المحلي، بعد موافقة رئاسة الوزراء على استكمال المسابقة، رغم تفشي فيروس كورونا

وأكد الاتحاد السوري لكرة القدم عودة منافسات الدوري في التاسع والعشرين من شهر مايو بدون جمهور، على أن تعود الفرق لاستئناف تدريباتها في الأول من الشهر ذاته.

وأشار الاتحاد السوري أنه سيتم تكليف لجنة متخصصة لمراقبة تنفيذ النوادي للإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد بين الأفراد وذلك في التدريبات، على أن يتم إجراء كشوفات طبية للاعبي الفرق المشاركة في الدوري بالكامل، للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.

يذكر أن الدوري السوري قد تم إيقافه في شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، بعد مرور 16 جولة من عمر المسابقة.
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