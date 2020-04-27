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مرأة

ما هو الحمل الغزلاني.. استشاري يوضح الطريقة الأمثل للتعامل معه

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:40 م
الحمل الغزلاني
الحمل الغزلاني
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آية التيجي
تعاني بعض السيدات من مشاكل الحمل المختلفة، وهو ما يتسبب في تأخر الحمل، أو حدوث العقم، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث إن بعض السيدات يمكن أن تعاني من مشاكل غريبة ونادرة، أغرب هذه الحالات هي الحمل الغزلاني، وهو مسمى لم يتطرق على أغلبنا من قبل.

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري و المناظير النسائية وعلاج العقم، أن الحمل الغزلاني نوع من أنواع الحمل الغريبة والنادرة التي قد تتعرض لها بعض النساء، حيث يحدث الحمل مع استمرار نزول قطرات من الدم في ميعاد الدورة الشهرية خلال أول 3 شهور من الحمل، ويصاحبها بعض الآلام في أسفل البطن والظهر وجميع أعراض الحيض.

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وأضاف عاصم في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن الحمل الغزلاني تتشابه أعراضه مع الحمل الطبيعي تماما، حيث تقلصات في البطن  ووخز في الثدي وتقلبات مزاجية مائلة للاكتئاب، وانتفاخ ملحوظ في الجسم، وارتفاع بسيط في درجات الحرارة، ولكن مع وجود الفارق المتمثل في نزول قطرات من الدم في موعد الدورة الشهرية، ولكن بكمية أقل من الطبيعي، ولون أخف من المعتاد، وتتناقص كمية الدم بعد كل شهر، إلى أن تختفي مع بداية الشهر الرابع.

وأوضح عاصم، أنه في حال شعور السيدة بأعراض الحمل، كالغثيان والقيء، مع استمرار نزول الدورة الشهرية فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة وجود الحمل من عدمه هو إجراء فحص اختبار الحمل قبل موعد الدورة الشهرية بأسبوع كامل، ومن ثم يتبين إذا كانت السيدة حامل حملًا غزلانيًا أم لا.

وشدد عاصم، على ضرورة تناول المثبتات والتزام الراحة ورفع القدمين، والابتعاد عن التوتر النفسي والعصبي إذا ما ثبت وجود ذلك الحمل ومن ثم لن يكون هناك خطر على الأم وجنينها مع مراعاة المتابعة الدورية مع الطبيب المختص.
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