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مرأة

لصحة أفضل للأم وطفلها.. فيتامينات ضرورية خلال فترة الحمل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:33 م
فيتامينات ضرورية
فيتامينات ضرورية خلال فترة الحمل
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آية التيجي

تحتاج المرأة خلال فترة الحمل العديد من الفيتامينات والمعادن، وذلك لكي تعزز صحتها وتساعد في تكوين جنينها بشكل صحي، ومن بين الفيتامينات التي تحتاج لها الكالسيوم والحديد، حيث يجب الحفاظ عليهم في مؤشراتها الطبيعية لكي تمنع من إصابة الأم وطفلها بأى مضاعفات وقت الولادة وبعدها. 

وعلق الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، بأن المرأة الحامل مسؤولة بشكل مباشر عن صحتها وصحة جنينها، لذلك عليها الالتزام بتعليمات طبيبها. 

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وتابع الملا في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه يجب على كل امرأة حامل مراعاة عملية تكوين طفلها بداخلها، وهو ما يؤكد ضرورة الاحتياج للمكملات الغذائية خلال فترة الحمل.


وأشار إلى أنه يجب أن تحتوي وجبات الام الغذائية على هذه جميع الفيتامينات والزنك، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والحديد، وغيرها، بالإضافة إلى أن نسبة المكملات الغذائية على الأقل يجب أن يكون بمقدار 30 مليغراما من الحديد، وبين 600 و800 ميكروغرام من حمض الفوليك. 


ونوه الملا بأنه يجب الانتباه أيضًا إلى عنصر الكالسيوم، لأنه في حال نقص هذا العنصر في جسم الحامل يبدأ الجنين بامتصاصه من عظامها، مشددا على ضرورة التغذية السليمة، وأن يتم تقسيم الأطعمة إلى وجبات صغيرة ودورية.

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