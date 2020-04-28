مقدار الفائدة الجائز للدائن.. النقض توضح

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها المقدر المستحق للدائن من الفائدة.









جاء في حيثيات الحكم أن النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخًا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره". لما كان ذلك.









وكان الثابت في الأوراق ومن الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن بصفته بالمبلغ محل الدعوى والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، غير أن الحكم الابتدائي قد قضى - أخذًا بما ورد بتقرير لجنة الخبراء - بالإلزام بالفوائد القانونية وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه.







