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أحمد موسى عن لحظة القبض على البلتاجي: تم التعامل معه بالقانون

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:33 م
لحظة القبض على البلتاجي
لحظة القبض على البلتاجي
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حمزة شعيب
علق الإعلامي أحمد موسى، على لحظة القبض على الإرهابي محمد البلتاجي، قائلًا "مواقفهم اختلفت بعد وقوعهم واحدا تلو الآخر فأصبحوا كالفئران".


وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الإرهابي محمد البلتاجي اختبأ في مزرعة بالقرب من المنيب قبل القبض عليه.


وأضاف أحمد موسى "البلتاجي كان يتواجد عند عضو مجلس البرلمان المزور، ولو تعاملت معه الداخلية وقتلته لن يلومها أحد، ولكن تم التعامل مع بالقانون؛ لأنه لم يطلق النار على الداخلية وتم القبض عليه".


ونوه بأن ما يعرضه من لقطات القبض على قيادات الجماعة الإخوانية للتأكيد على أن الشعب تحرك في الوقت المناسب، وتم اتخذ القرارات في موعدها مع هذه الجماعة أو العصابة الإرهابية.

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