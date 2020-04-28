AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس عاطلين لاتجارهما فى الهيروين بمدينة بدر

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:05 ص
حبس
حبس
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عاطلين 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجهما على عملائهما بدائرة القسم.

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة ،وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر مستقلان سيارة ميكروباص قيادة أحدهما وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 155 جراما، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول) .

وكانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة باشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث شنت حملة خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة أسفرت عن ضبط ١٣ تاجر مخدرات قبل ترويجهم سمومهم، وذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط 6 تجار مخدرات قبل ترويجهم سمومهم على عملائهم

حبس شخصين لاتجارهما فى الهيروين بالبساتين

مكافحة المخدارت بالقاهرة تكشرعن أنيابها وتضبط ١٣ تاجر مخدرات

ترشيحاتنا

بالدولار ومن غير خصم.. تعرف على سعر جمبسوت سيرين عبد النور

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28-4-2020

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

احذري الذهاب إلى هذا الطبيب في نهار رمضان.. الإفتاء: الفحص يفسد صومك وعليك قضاء

البنتاجون يفرج عن مقاطع تكشف ظواهر غريبة تخترق المجال الجوي لأمريكا

ضابط كوري منشق يزعم حقيقة اختفاء زعيم كوريا الشمالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتهموا في عقيدتهم فبالغوا باحتفالهم برمضان.. الفاطميون من ابتدعوا موائد الرحمن والياميش والكنافة

كيا تطلق سيارة هجينة وأخرى كهربائية خلال 2021.. صور

بالدولار ومن غير خصم.. تعرف على سعر جمبسوت سيرين عبد النور