حبس عاطلين لاتجارهما فى الهيروين بمدينة بدر

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عاطلين 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجهما على عملائهما بدائرة القسم.





تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة ،وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر مستقلان سيارة ميكروباص قيادة أحدهما وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 155 جراما، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول) .



