أسامة حسني عن رحيل رباعي الفريق: الأهلي لم يتأثر بغيابهم.. فيديو

قال أسامة حسني لاعب الأهلي السابق، إن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي هو صاحب قرار الاستغناء عن حسام عاشور؛ نظرا لاعتماده على اللاعبين الصغار.

وأضاف أسامة حسني خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، أن رغبة فايلر في بناء فريق جديد وراء رحيل حسام عاشور.





وتابع :" حسام عاشور قدم الكثير للأهلي منذ 2004 والأهلي يقدر ذلك".





ومن جهة أخرى أكد أسامة حسني ان النادي الأهلي قدم كافة ما لديه من أجل الحفاظ على تواجد أحمد فتحي".





وأشار إلى أن النادي الأهلي قدم عرضا يليق بـ أحمد فتحي ولكنه قرر الرحيل، قائلا :" الأهلي لم يتأثر برحيل أي لاعب".