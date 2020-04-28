الصين تسجل 6 حالات إصابة جديدة بكورونا دون وفيات

أعلنت اللجنة الصحية في الصين، أن الدولة سجلت، على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، ست حالات إصابة جديدة بفيروس "كوفيد 19"، مشيرة إلى تعافى 81 مريضا، ولم تسجل وفيات.









ومن الحالات الست الجديدة، تم استيراد ثلاث حالات، بينما الحالات الثلاث المتبقية محلية.









وبشكل عام، تم الآن اكتشاف 1639 حالة تعافٍ من عدوى فيروس كورونا في الصين، ولا يزال 552 شخصًا مريضًا، و21 في حالة خطيرة، وقد تعافى 1087 شخصًا، ولم يمت شخص واحد دخل الصين مصابًا من الخارج.







