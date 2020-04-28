الصين تسجل 6 حالات إصابة جديدة بكورونا دون وفيات

أعلنت اللجنة الصحية في الصين، أن الدولة سجلت، على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، ست حالات إصابة جديدة بفيروس "كوفيد 19"، مشيرة إلى تعافى 81 مريضا، ولم تسجل وفيات.
ومن الحالات الست الجديدة، تم استيراد ثلاث حالات، بينما الحالات الثلاث المتبقية محلية.
وبشكل عام، تم الآن اكتشاف 1639 حالة تعافٍ من عدوى فيروس كورونا في الصين، ولا يزال 552 شخصًا مريضًا، و21 في حالة خطيرة، وقد تعافى 1087 شخصًا، ولم يمت شخص واحد دخل الصين مصابًا من الخارج.
وتلقت اللجنة الصحية الصينية من 31 مقاطعة (مناطق ومدن تبعية مركزية) معلومات عن 82836 حالة إصابة مؤكدة بالإصابة بالنوع الجديد من الفيروس كورونا، بما في ذلك 648 شخصًا مريضًا حاليًا (50 شخصًا في حالة خطيرة) ، وتم تعافي 77555 شخصًا، فيما توفي 4633 شخصا.