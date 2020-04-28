رفع 215 طن مخلفات وقمامة بمراكز الغنايم وأبنوب والفتح

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية خلال الورديتين الصباحية والمسائية مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم مشيرًا إلى رفع حوالي 215 طن مخلفات وقمامة وتسوية وتمهيد عدد من الطرق والشوارع غير المرصوفة للتيسير على المارة وخلق سيولة مرورية بمراكز الغنايم وأبنوب والفتح.





كانت الوحدات المحلية بمراكز الغنايم وأبنوب والفتح قد قامت بحملات نظافة ورفع القمامة والمخلفات والأتربة وتسوية وتمهيد للشوارع غير المرصوفة بها





حيث تم رفع 60 طنا من أماكن تجمعات المخلفات بقرى المعصرة والأطاولة والعصارة وعرب مطير والفيما بمركز الفتح فضلًا عن رفع حوالي 90 طن قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات الري والأتربة ونواتج تطهير الترع والمصارف والتراكمات وردتش المباني بعدة أماكن من بينها بمنطقة بستان النيل ومقلب اليافطة والمحروق ومقلب الدائري بمركز أبنوب.



