لإجلاء المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي .. عبارة القاهرة تغادر سفاجا

أبحرت صباح اليوم الثلاثاء، العبارة السريعة القاهرة من ميناء سفاجا البحري البحري وذلك لإجلاء المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي إلى مصر حيث من المقرر إخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد بفنادق سفاجا .





و تلقى الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إخطارا من قطاع النقل البحري بموافقة الفريق كامل الوزير وزير النقل بناء على توجيهات مجلس الوزراء على تنظيم رحلات بحرية لنقل المصريين العالقين بميناء ضبا البحري بالسعودية بعد مناشدة العشرات من المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي أجهزة الدولة والحكومة والرئيس السيسي بالتدخل والسماح بعودتهم إلى مصر وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ نحو 3 أسابيع أمام بوابات الميناء في ظروف إنسانية صعبة.



