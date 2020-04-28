وفاة كاهن الكنيسة القبطية بـ فرانكفورت القمص بيجول باسيلي

أعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة القمص بيجول باسيلي مقار كاهن كنيسة القديس مار مرقس بفرانكفورت بألمانيا.





وقال القس بولس حليم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، رقد في الرب بشيخوخة صالحة اليوم الأب الورع والمعلم الجليل القمص بيجول باسيلي مقار كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بفرانكفورت بألمانيا.





وأضاف أن القمص الراحل هو شقيق نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، وتاسوني أنجيل زوجة المتنيح القمص بيشوي كامل والتي رحلت عن عالمنا منذ خمسة أشهر في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي.





وتابع قائلا، سوف نوافيكم بتفاصيل ترتيبات صلوات تجنيزه فور ورود أنباء بهذا الخصوص.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل بالمقر البابوي بالعباسية نيافة الأنبا مكاريوس اسقف المنيا وأبو قرقاص للتهنئة بعيد القيامة ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمة.