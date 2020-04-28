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أخبار البلد

رحلة استثنائية تصل إلى مرسى علم على متنها المصريون العالقون في إندونيسيا وعمان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:50 م
شركة ايركايرو التابعة
شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني
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نورهان خفاجي
وصلت مطار مرسي علم الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلة استثنائية سيرتها شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، على متنها نحو 148 راكبًا مصريًا من العالقين في إندونيسيا وعمان، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. 

واستقبل مطار مرسى علم رحلة إيركايرو الاستثنائية القادمة من مدينتي بالي وجاكرتا بإندونيسيا مرورا بالعاصمة العمانية مسقط، وتم إنهاء إجراءات وصول الركاب واتخاذ جميع التدابير الوقائية حيال الطائرة والمتعلقات الشخصية الخاصة بالركاب وحقائبهم، وتم نقلهم إلى أحد فنادق العزل المخصصة بمدينة مرسى علم للعائدين من الخارج لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الطيران المدنى أعلنت عن تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتأتي قائمة الدول التي سيتم عودة المصريين العالقين، كالآتي: "بيروت - الرياض - واشنطن - كازابلانكا - أمستردام - موسكو - البحرين - بومباي - جوانزو - فرانكفورت - المالديف - واشنطن - جوهانسبرج - بانكوك - كوالالمبور - أثينا - بلجراد - الجزائر - برشلونة - كييف - جاكرتا - أديس أبابا - نيروبي". 

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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