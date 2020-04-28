لابد من التعايش.. رئيس الوزراء الفرنسي: الإغلاق يقود البلاد لخطر انهيار الاقتصاد

أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، الثلاثاء، أن حالة الإغلاق في البلاد لا يمكن أن تستمر طويلا، موضحا أن فيروس كورونا يتراجع ببطء ولكن بانتظام.





وقال فيليب خلال كلمته أمام البرلمان، أنه لا يمكن أن يبقى البلد مغلقا بشكل دائم، وحان الوقت لاستكمال الحياة وعودتها، مؤكدا أن استمرار الإغلاق يعني مواجهة خطر الانهيار الاقتصادي.





وأشار إلى أنه يجب المعايشة مع فيروس كورونا وتعلم كيفية حماية أنفسنا، مؤكدا أن الموجة الثانية من كورونا ستكون خطيرة.





ويعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أمام البرلمان استراتيجية حكومته للخروج تدريجيا من الحجر المنزلي المفروض في البلاد منذ 17 مارس لمكافحة فيروس كورونا.