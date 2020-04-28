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أخبار البلد

قرارات مرتقبة لـ الأعلى للإعلام حول أزمة رامز مجنون رسمي وقطونيل

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:09 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أكد الكاتب الصحفى صالح الصالحى مقرر لجنة شكاوى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استمرار الاجتماع حتى الانتهاء من مناقشة تقارير الدراما الرمضانية .

وأضاف الصالحي، لـ "صدى البلد" أن الاجتماع المشترك للجنتي الشكاوى والدراما ، لمتابعة أداء الشاشات فى رمضان، ولمناقشة تقارير لجان الرصد  بشأن مخالفات الدراما والإعلانات والبرامج ،مشيرا الى انه سيتم الإعلان عن التوصيات والقرارات فور الانتهاء من الاجتماع .

 وكان قد أعلن جمال شوقى عضو المجلس ان لجنة الشكاوى ستناقش اليوم مخالفات البرامج والاعلانات بالإضافة إلى مناقشة تقارير الرصد حول أداء الشاشات وكل ما يبث فى شهر رمضان بالإضافة الى مناقشة أزمة برنامج رامز مجنون رسمى.


وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إنه سيتم مناقشة  البلاغ  المقدم ضد برنامج رامز مجنون رسمى بشكل قانونى،ويطبق عليه قانون المجلس  وذلك بعد الاستماع لكافة آراء الأعضاء وتحليل الحلقات التى عرضت طوال الايام الماضية .

وكان مستشفى الصحة النفسية قد طالب من النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق عاجل والتدخل الفورى لوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمى".
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