رغم مطالبات إيقافه.. رقم غير متوقع لـ مشاهدات أول حلقتين من رامز مجنون رسمي





وقالت القناة في بيان رسمي لها إن أول حلقتين من برنامج "رامز مجنون رسمي" واللتان استضاف فيهما رامز كلا من غادة عادل، وعلي معلول، حصدت 44 مليون مُشاهدة عبر "يوتيوب"، و53 مليونا من فيسبوك، و20 مليونا لسناب شات خلال أول يومين في رمضان.





وقال بيان القناة إن برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يُعرض على عدد من القنوات المنتمية لـ MBC، نسب المُشاهدة في الأيام الأولى لشهر رمضان المُبارك، حيث احتل المركز الأول في حجم المُشاهدة عبر منصات التواصل المُختلفة في كل من السعودية، والبحرين، والعراق، والكويت، وليبيا، وقطر، واحتل المرتبة الثالثة في الإمارات، والجزائر، والمرتبة الرابعة في المغرب من بين البرامج والمُسلسلات المعروضة في رمضان.

ووصلت الأرقام الرسمية لمقاطع المُشاهدة خلال اليومين الأول والثاني في العالم العربي إلى 44 مليونا مُشاهدة عبر "يوتيوب"، و53 مليونا عبر "فيسبوك"، و20 مليونا عبر سناب شات، و912 ألفا من خلال "تويتر"، و37 ألفا عبر إنستجرام، وبإجمالي مُشاهدات 118 مليون مُشاهدة، بينما تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على شبكات التواصل الإجتماعي المُختلفة نحو 34 مليون مُشاهدة حتى الآن.

يذكر أن برنامج "رامز مجنون رسمي "من إنتاج شركة مسجلة رسميًا وقانونيًا في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويُعرض على MBC مصر، وMBC1، وMBC العراق، وMBC5 لمُشاهدي شمال أفريقيا، ويُبث من الإمارات إلى جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة "شاهد" للفيديو حسب الطلب VOD.

على الرغم من المطالبات العديدة بإيقافه، والبيانات الشاجبة التي انتقدت محتوى برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، غير أن قناة MBC مصر فاجأت المشاهدين ببيان أوضحت من خلاله حجم مشاهدات البرنامج والتي وصلت إلى 117 مليون مشاهدة على السوشيال ميديا.