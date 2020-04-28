تسليم مشروع الصرف الصحي بقرية كوم الضبع لشركة مياه الشرب في قنا

بحث اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إجراءات تسليم مشروع الصرف الصحي بقرية كوم الضبع بمركز نقادة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا.





جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بديزان عام المحافظة بحضور كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والعميد محمد جلال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والمهندس عبده صالح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا وأعضاء وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة ومسئولي مجلس مدينة نقادة.





أوضح محافظ قنا، بأنه تم الاتفاق على تسليم مشروع الصرف الصحي بقرية كوم الضبع وكذلك مساحة الـ 50 فدان المخصصة كغابة شجرية إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تمهيدًا لصيانة المشروع وتشغيله بكفاءة أعلى والاستفادة من مياه الصرف في زراعة الغابة الشجرية.





وأضاف الداودي، بأنه تم الاتفاق على هذا الحل كحل عاجل ومؤقت لحين تأهيل محطة الرفع الخاصة بالمشروع و إنشاء خط الطرد لربط المشروع بمشروع صرف صحى نقادة.





و أشار محافظ قنا، إلى أنه عقب استلام شركة مياه الشرب للمشروع، سوف يتم إتاحة الفرصة لشركة الغاز للبدء في توصيل الشبكات بشوارع القرية.

اقـرأ أيضًا..

جمعية الأورمان توزع 20 ألف كيلو لحوم في قنا بمناسبة شهر رمضان

فريق طبي من جنوب الوادي يشارك في أعمال مواجهة كورونا بمستشفى عزل إسنا