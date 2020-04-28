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مصممة ديكور تهدي دينا رامز هدية على الهواء

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:25 م
صدى البلد
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كـريـم الـخـطـيـب
قدمت ندى لاشين مصممة الديكورات للإعلامية دينا رامز هدية رمضانية خلال لقائهم في برنامج «ست الستات» المذاع على قناة «صدى البلد»، أثناء حديثهم عن أفكار بسيطة لعمل ديكورات رمضانية في المنزل.

وتفاجأت «دينا رامز» بالهدية التي قدمتها لها ضيفتها وهو صندوق على شكل فانوس رمضان يحتوي بداخله إمساكية رمضانية بها تواريخ ومواقيت الصلاة وسبحة وفانوس صغير وزينة ومصلية وخيمة رمضانية.

وقالت ندى لاشين إنه من السهل جدا نقل الأجواء والديكورات الرمضانية في الأماكن والخيم والمقاهي في المنزل بأقل تكاليف والإمكانيات المتاحة، مؤكدة أن الفترة الحالية الجميع مر بظروف صعبة لذلك قررت تخفيف عن الأهالي داخل البيت.

وأضافت مصممة الديكورات والإكسسوارات أنها اختارت شخصيات كرتونية رمضانية في عمل ديكورات، وخصصت ديكورات خاصة للأطفال تليق مع أعمارهم المختلفة ليشعروا بالبهجة والفرحة بأقل التكاليف .
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