IEEE Helwan ينظم مسابقة مودفير للموسم الرابع.. أون لاين

أطلق الفريق العلمي IEEE Helwan بكلية الهندسة بجامعة حلوان فاعليات مسابقة Modifier في نسختها الرابعة تحت شعار "استخدام التكنولوجيا لتحسين الحياة" ،وقد تمت المسابقة هذا العام بنظام الاون لاين ، نظرًا للظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد .

و انقسمت المسابقة الى جزئين أساسيين، الجزء الأول هو مجموعة من المحاضرات في موضوعات مختلفة عن التكنولوجيا الحديثة، شارك فيها عدد من المهندسين و المتخصصين ذوي الخبرة ، و تم بثه بثلاث محاضرات مختلفة عبر الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حيث ناقش المهندس كريم الصفتي، وهو مهندس الذكاء الاصطناعي في devisionx وباحث في مجموعة الحوسبة الكمّية بالإسكندرية في المحاضرة الأولى أهمية الحوسبة الكمّية (quantum computing) في تطوير وتقدم تكنولوجيا الكمبيوتر بناءً على نظرية الكم.

ثم ناقش المهندس محمد فؤاد، وهو مهندس التصعيدات التقنية في شركة VMware إحدي الرعاة الرسميين للحدث العلمي وصاحب أكثر من أربعة عشر عامًا من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات في المحاضرة الثانية المحاكاة الافتراضية ( virtualization) وهي عملية تشغيل افتراضية لنظام الكمبيوتر في طبقة مستخرجة من الأجهزة الفعلية وكيفية تشغيل أنظمة متعددة على نظام كمبيوتر في وقت واحد.

و تحدث الباحث عادل صبور، الباحث في نظم تكنولوجيا المعلومات، قسم نظم تكنولوجيا المعلومات، كلية الدراسات والبحوث الإحصائية، جامعة القاهرة بمصر بالإضافة إلى أنه باحث في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي و البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء (IoT)، ولديه مواهب فنية وتحليلية في مجال تطوير البرمجيات لأكثر من ثلاثة عشر عامًا.

في المحاضرة الثالثة والأخيرة عن تطبيقات الهاتف الممتزجة (hybird mobile apps ) وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول المختلطة بشكل أساسي من دمج عناصر كل من التطبيقات الأصلية وتطبيقات الويب ودورها الأساسي في تعزيز الطريقة التي يتعامل بها الناس مع المنصات الإعلامية.

و وتضمن الجزء الثانى من المسابقة هو ( Modifier Hackathon) مسابقة يُهيئ فيها مناخ خصب للإبداع عن طريقة اختيار المتسابقين لمشكلة من المشكلات الصحية التي تواجه ذوي الإحتياجات الخاصة ومحاولة حلها باستخدام التكنولوجيا الحديثة حيث يُترك لهم المساحة الكاملة لتحديد المشكلة والبحث عن حلول لها.

وقد تم تأهيل الطلاب للمسابقة عبر دوروات تدريبيى تضمنت ستة مجالات مختلفة من مجالات التكنولوجيا الحديثة وهم الأنظمة المدمجة (embedded systems) ،الشبكات (networking)، أمن الشبكات (cyber security)، تطوير المواقع الإلكترونية (web development)، تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام نظام تشغيل أندرويد.

وشارك بالمسابقة العديد من الطلاب واستمرت لمدة 48 ساعة بعدها تم الإعلان عن الفائزين بالمركزي الأول و الثاني.

و قيم المشاريع التي عمل عليها المتسابقين ثلاثة من المهندسين والمتخصصين في مجال الهندسة على اختلاف مجالاتهم وأعمارهم وهم

الدكتور محمد المسلاوى وهو أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة حلوان ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجي في جامعة حلوان والمهندس عبدالله إبراهيم سلامة وهو مهندس النظام المعماري و مساعد أبحاث مختبر البحوث اللاسلكية (WRL) وأخيرا المهندس ياسر حسن المدير التنفيذي لشركة maketopia ومطور البرمجيات.

و فاز بالمركز الأول للمسابقة فريق (Geek team) عن مشروع (Waseet- messanger)

وسيط ماسنجر هو عبارة عن تطبيق للمحادثات الإلكترونية عبر الإنترنت على الهاتف المحمول مثل فيسبوك ماسنجر وواتساب وتليجرام وغيرهم صُمم لمساعدة الصم والبكم حتى يتمكنوا من استخدام هذه التكنولوجيا مثل نظائرهم من الأصحاء ويمكنهم التواصل معهم كما لو أنه ليس بينهم أي فرق

أما عن المركز الثاني فقد فاز بيه فريق (Data-Wizard) عن مشروع يقوم ببناء نموذج للتعلم الآلي (machine Learning model) للتنبؤ تقديريًا بعدد الحالات المصابة بفيروس كورونا كل أسبوع.

و تم تكريم الفريق الفائز بالمركز الأول بمبلغ قدره ألف جنيه مصري و الفريق الفائز بالمركز الثاني بمبلغ قدره خمس مائة جنيه مصري، كما تم مكافأة كل الفرق الأخرى المشاركة في المسابقة بجوائز خاصة.