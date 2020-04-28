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رياضة

نجم الدوري المغربي وهداف الكونفدرالية يقترب من الدوري المصري.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف مصدر مقرب من اللاعب المغربي كريم البركاوي مهاجم حسنية أغادير عن مفاجأة قوية تخص اللاعب بشأن الدوري المصري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد":كريم البركاوي تلقى عرضا من الدوري المصري لينضم اللاعب للفريق خلال فترة الانتقالات القادمة".

وأكمل المصدر:"الفريق الذي قدم عرضا لكريم يعد واحدا من أقوى الفرق في الدوري المصري ولكن يفضل اللاعب عدم الإفصاح عن اسم النادى في الوقت الحالي".

وانفرد هداف حسنية أغادير كريم البركاوي، بإنجاز غير مسبوق في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقاد البركاوي ناديه للعودة بانتصار ساحق من مصر بخماسية نظيفة أمام النصر الليبي، في ذهاب ربع نهائي المسابقة، سجل 3 أهداف منها.

ويعد هذا هو "الهاتريك" الثاني للبركاوي في الكونفدرالية هذا الموسم قبل إيقاف البطولة بسبب فيروس كورونا، بعدما سجل ثلاثية في شباك سان بيدرو الإيفواري، بدورى المجموعات.

ولم يسبق لأي لاعب في تاريخ الكونفدرالية، أن سجل ثلاثيتين في مسابقة واحدة.

ويحتل البركاوي صدارة هدافي البطولة بـ8 أهداف، ويهدف إلى معادلة أو تجاوز رقم محمود بنحليب هداف البطولة قبل نسختين بـ12 هدفا رفقة الرجاء
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