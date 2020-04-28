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توك شو

بعد تهديده فى مجنون رسمي.. حسن عسيري: رامز جلال بطل مسلسلي المقبل.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:52 م
رامز جلال وحسن عسيري
رامز جلال وحسن عسيري
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كـريـم الـخـطـيـب
توسل الفنان السعودي حسن عسيري إلى رامز جلال بعد تنفيذ المقلب ضده قائلا «رامز جلال أحسن ممثل في مصر، وانا والله تعبت الله يكرمك خلاص كفاية لان والله ما أقدر كفاية بكرهك ورجعني مكاني لاني ما اتحمل».

وتابع الكوميديان السعودي إقرار -بعد ضغط عليه- من رامز جلال أقر أنا حسن عسيري ان رامز معايا في المسلسل القادم ببطولته ويختار المخرج وفريق العمل حسب ما يختارهم، وانا أرجوك عايز أشرف مياه وانا والله العظيم تعبت».

وتفاجأ الضحية عندما شاهد رامز جلال وهو يخرج من الصورة بعد تمزقها قائلا «الله يلعن ابليسك يا ملعون، وانت تصرفاتك أوفر»، مضيفا : «والله أنا تعبان وانت شخص مزعج فعلا، وبلاش شعري لأن عندي تصوير».

قدم رمز جلال مقدم برنامج «رامز مجنون رسمي» ضحيته الليلة في برنامج «رامز مجنون رسمي» بأنه الكوميديان الأول في الخليج، يحب الهزار والمرح، ويحب الدعابة بشكل مستمر.

ووصف الكوميديان حسن عسيري بـ «ضحكة السعودية»، مضيفا : «بعتذر لجمهوري في السعودية والخليج العربي سامحوني لان ده أكل عيشي، لان معايا حسن عسيري في الحلقة دي اكل حراتي غبية وتاريخي شاهد عليا، راحين تجبوا حسن عسيري بعربية كيا ده بيجيب الخضار بعربية فراري».

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
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